Работа заграницей всегда несет определенные риски для поисковиков, среди самых распространенных – шанс стать жертвой мошеннических схем, остаться без медицинской страховки или помощи, столкнуться с неполными выплатами заработных плат или их полным отсутствием.

Украинцы заграницей чаще всего работают именно на рабочих специальностях. Эксперты говорят, что уровень зарплат у большинства вакансий для "синих воротничков" в Украине все еще в разы меньше, чем в Европе, впрочем, эта разница понемногу исчезает.

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Руслана Бровчук, эксперт по международному трудоустройству, генеральный директор компании "Первая Виза", заметил: опыт трудоустройства за рубежом может быть совсем не положительным. Это связано с тем, что граждане Украины не всегда тщательно изучают законодательные моменты и обращаются к посредническим компаниям с сомнительной репутацией.

Например, легальное трудоустройство в большинстве европейских стран возможно при соблюдении ряда требований. Для людей без опыта работы и без знания языка путь к работе закрыт. Однако активно предлагаются вакансии в этих странах, например, в Германии. Заманивают лучшими зарплатами, а на практике получается, что человек работает нелегально и соответственно при необходимости не может обратиться за защитой. Часто в таких случаях заработную плату не выплачивают в полном объеме,

– объяснил Бровчук.

Конечно, есть ряд стран ЕС, которые более лояльны к украинским заробитчанам, как, например, Чехия и Польша. Но нужно выполнить правильную процедуру, подготовить и заполнить все необходимые документы и найти надежную компанию.

Зарплаты – минимальные

Чаще всего украинцы за рубежом работают разнорабочими. Эксперт добавляет, что, например, если мы говорим о Польше, то с 1 января 2021 года здесь увеличилась минимальная заработная плата до 2800 злотых (около 21 тысячи гривен). Если работник имеет договор почасовой, то его часовая ставка начинается с 13 злотых. То есть, это минимум.

Впрочем, согласно данным рекрутинговых порталов, спрос на рабочие специальности вырос и в Украине. Наиболее популярными среди специалистов остаются водители, продавцы и грузчики. Спрос на рабочие профессии есть всегда, к тому же конкуренция в этой сфере довольно низкая. Так, аналитики grc.ua рассказывают, что вакансии перекрывают потребность на 46%. На одну должность условный конкурс – 2 человека.

Аналитики OLX Робота называют 10 наиболее популярных рабочих специалистов и среднюю зарплату, которую им предлагают:

Водитель – 19 000 гривен.

Продавец – 9 500 гривен.

Грузчик – 10 250 гривен.

Охранник – 10 500 гривен.

Слесарь – 15 000 гривен.

Курьер – 13 500 гривен.

Повар – 10 250 гривен.

Швея – 11 000 гривен.

Уборщик – 6 000 гривен.

Разнорабочий – 11 000 гривен.

Сколько украинцев сейчас работает за границей: