Замовником вбивства керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був перший заступник голови відомство Дмитро Нескоромний. Про це на суді розповів ще один фігурант цієї справи – полковник спецпідрозділу "Альфа" Андрій Расюк.

Джерело: Юрій Бутусов Журналіст посилається на джерела, що були присутніми на закритому засіданні суду. Коли саме слухали цю справу – Бутусов не уточнив. Імовірно, 29 січня. Важливо СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства Деталі судового засідання щодо замовного вбивства в СБУ Расюк заявив, що пішов на угоду зі слідством і дасть свідчення для повного викриття свого друга Нескоромого. Також він оприлюднив деталі цієї справи та підтвердив висунуті проти нього підозри. Дав покази і свідок Олег Поскотінін. Саме його Расюк запропонував стати виконавцем замаху. Поскотінін давав свідчення в масці. Замовне вбивство посадовця СБУ: що ще заявив Бутусов Нескоромний ще зовсім нещодавно був одним із наймогутніших силовиків. Він особисто контактував із президентом і його розглядали як кандидата на посаду голови СБУ.

20 січня Нескоромний відвідав Офіс Президента, після чого втік від зовнішнього спостереження СБУ.

Місцезнаходження Нескоромного наразі є невідомим (судячи з телеграм-каналу, що ведуть від його імені, він перебуває у одній із країн ЄС, попередньо Німеччині – 24 канал).

Нескоромному вже оголосили підозру у замаху на генерала Наумова, але зробили це заочно.

Невідомі, що мають доступ до матеріалів слідства, викинули в ЗМІ документи розслідування, включно з прослуховуванням розмов Нескоромного та Расюка. Також у мережі з'явився запис, де полковник СБУ розмовляє з кимось із Москви про те, що щороку дивиться новорічні привітання президента Росії Володимира Путіна.

про те, що щороку дивиться новорічні привітання президента Росії Володимира Путіна. Одна з бельгійських громадських організацій на своєму сайті розмістила анонс, що нібито 2 лютого Нескоромний дасть свою пресконференцію. Попередню скасували через ситуацію з коронавірусом. До теми Красень Путін і московська родина: з'явилися розмови екскерівника СБУ Нескоромного Підготовка до вбивства посадовця СБУ Наумова: головне 23 січня СБУ заявила про затримання співробітника штабу антитерористичного центру СБУ, який нібито готував вбивство на замовлення іншого працівника СБУ. Організатор пропонував за вбивство 50 тисяч доларів. Журналіст Юрій Бутусов повідомив прізвища. За його словами, затримали полковника СБУ Юрія Расюка. Той нібито готувався вбити начальника головного управління внутрішньої безпеки служби, генерала Андрія Наумова. Замовником Бутусов назвав експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Суд заарештував Расюка на 2 місяці без права застави. Слідчі в клопотанні про запобіжний захід зазначили, що нібито була імовірність смерті Наумова. Якщо вину Расюка доведуть, йому може загрожувати до 15 роців ув'язнення або довічне. В оточенні очільника СБУ Івана Баканова, на думку Бутусова, йдуть "кримінальні розбірки між групами впливу". В економічних підрозділах СБУ нібито існує практика вимагання. І саме боротьба за це стала причиною скандалу. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк стверджує, що за Нескоромним нібито стоїть ексголова ОПУ Андрій Богдан. Він повідомив, восени 2019 року Богдан нібито лобіював призначення Нескоромного першим заступником голови СБУ, підпорядкувавши йому боротьбу з корупцією й оргзлочинністю. Нескоромний нібито хотів повернутися в СБУ, але йому заважав Наумов. 27 січня СБУ заявила, що повідомила про підозру Нескоромного. Його оголошено у розшук. Також відомство опублікувало записи розмов Нескоромного, що підтверджують підготовку злочину.