Залучили незрячого адвоката, – Моторецький назвав обурливі факти про справу Вовка
Слідчий суддя Антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовив Національному антикорупційному бюро і Спеціальній антикорупційній прокуратурі. Мовиться про продовження строків розслідування по справі Окружного адмінсуду Києва, зокрема його глави Павла Вовка.
Источник:24 канал
Це означає, що вчора, 17 березня, був останній день, коли можна було передати обвинувальний акт, скласти обвинувальний і попередити сторону захисту про завершення розслідування для того, щоб вони могли ознайомитись з цими матеріалами. Про це повідомив експерт з питань правової політики Максим Костецький.
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Справу Вовка затягують
За його словами, є всі підстави стверджувати, зокрема через поведінку сторони захисту у судовому засіданні під час розгляду питання про продовження клопотання, що вони максимально затягуватимуть це питання. Зокрема для того, щоб відкласти передання обвинувального акту до суду та відповідно – проведення судового розгляду.
Позавчора (16 березня – 24 канал), коли відбувався розгляд клопотання, вони залучили до справи незрячого адвоката, якому потрібні були 2 помічники для ознайомлення з клопотанням,
– зазначив Костецький.
Очевидно, як зауважив експерт, що особу використовували не для захисту, а саме для затягування процесу, оскільки збігали строки щодо продовження клопотання.
Костецький: Це очевидна практика
Схожі інструменти можуть використовувати і під час ознайомлення з матеріалами. Метою очевидної тактики затягування, яку використовують десятиліттями, скоріш за все, є те, щоб особа, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, могла за цей період чи домовитись зі слідством, чи іншим способом розв’язати свою проблему.
"Захист точно використовуватиме процесуальні механізми для зловживання своїми повноваженнями. Вони затягуватимуть процедуру ознайомлення", – сказав Костецький.
Який позитивний момент у справі
Він відзначив, що позитивний момент в тому, що вперше за всі роки незаконної діяльності суддів ОАСКу саме новостворені антикорупційні органи (НАБУ, Вищий антикорсуд) дійсно намагаються незалежно і об'єктивно підійти до розгляду справ, щоб винувату особу притягнути до відповідальності.
Є сподівання, що ця справа все ж дійде до логічного завершення,
– сказав експерт.
Він повідомив, що залишаються ризики, що додаткові докази все-таки не додадуть до матеріалів справи. "На 100% не можна стверджувати, що є достатня доказова база, яка дозволить прокурорам в судовому засіданні довести склад правопорушення. Це може використати сторона захисту, щоб довести невинуватість свого підзахисного", – додав Костецький.
Основне про "Плівки Вовка"
- Суддю ОАСК Павла Вовка підозрюють в узурпації судової влади.
- На початку вересня 2020 року НАБУ опублікувало записи з кабінету суддів, які доводять причетність Вовка.
- Попри це, суддя стверджує, що не є причетним до цієї справи і не є підозрюваним.
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