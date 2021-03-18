Слідчий суддя Антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовив Національному антикорупційному бюро і Спеціальній антикорупційній прокуратурі. Мовиться про продовження строків розслідування по справі Окружного адмінсуду Києва, зокрема його глави Павла Вовка.

Це означає, що вчора, 17 березня, був останній день, коли можна було передати обвинувальний акт, скласти обвинувальний і попередити сторону захисту про завершення розслідування для того, щоб вони могли ознайомитись з цими матеріалами. Про це повідомив експерт з питань правової політики Максим Костецький.

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Справу Вовка затягують

За його словами, є всі підстави стверджувати, зокрема через поведінку сторони захисту у судовому засіданні під час розгляду питання про продовження клопотання, що вони максимально затягуватимуть це питання. Зокрема для того, щоб відкласти передання обвинувального акту до суду та відповідно – проведення судового розгляду.

Позавчора (16 березня – 24 канал), коли відбувався розгляд клопотання, вони залучили до справи незрячого адвоката, якому потрібні були 2 помічники для ознайомлення з клопотанням,

– зазначив Костецький.

Очевидно, як зауважив експерт, що особу використовували не для захисту, а саме для затягування процесу, оскільки збігали строки щодо продовження клопотання.

Костецький: Це очевидна практика

Схожі інструменти можуть використовувати і під час ознайомлення з матеріалами. Метою очевидної тактики затягування, яку використовують десятиліттями, скоріш за все, є те, щоб особа, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, могла за цей період чи домовитись зі слідством, чи іншим способом розв’язати свою проблему.

"Захист точно використовуватиме процесуальні механізми для зловживання своїми повноваженнями. Вони затягуватимуть процедуру ознайомлення", – сказав Костецький.

Який позитивний момент у справі

Він відзначив, що позитивний момент в тому, що вперше за всі роки незаконної діяльності суддів ОАСКу саме новостворені антикорупційні органи (НАБУ, Вищий антикорсуд) дійсно намагаються незалежно і об'єктивно підійти до розгляду справ, щоб винувату особу притягнути до відповідальності.

Є сподівання, що ця справа все ж дійде до логічного завершення,

– сказав експерт.

Він повідомив, що залишаються ризики, що додаткові докази все-таки не додадуть до матеріалів справи. "На 100% не можна стверджувати, що є достатня доказова база, яка дозволить прокурорам в судовому засіданні довести склад правопорушення. Це може використати сторона захисту, щоб довести невинуватість свого підзахисного", – додав Костецький.