Залишили під вартою: суд щодо підозрюваних у пожежі у домі престарілих у Харкові
Київський райсуд Харкова 19 березня продовжив запобіжний захід 4 підозрюваним у справі про смертельну пожежу у будинку для літніх людей. Усіх залишили під вартою – без права внесення застави.
Источник:Інтерфакс-Україна
Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Перший раз запобіжний захід підозрюваним обирали ще 23 січня.
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Хто перебуває під вартою:
- Власник приміщення – Славік Акопян.
- Орендар – В'ячеслав Кравченко.
- Його дружина, що здійснювала управління, – Ольга Кравченко.
- Адміністратор – Ігор Мирончук.
Кримінальне провадження розпочали за порушення встановлених законом вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Що відомо про пожежу у будинку престарілих у Харкові:
- Пожежа сталась 21 січня на другому поверсі незареєстрованого будинку престарілих "Золотий час".
- Внаслідок пожежі загинуло 16 людей, а ще 11 – постраждали.
- Адміністратора, орендаря та його дружину, а також власника будинку для літніх людей взяли під варту.
- 22 січня затриманим оголосили про підозру.
- Через трагедію у всіх будинках для літніх розпочали перевірки на дотримання правил пожежної безпеки.
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