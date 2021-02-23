Правоохранительные органы должны контролировать оправданность закупок товаров у страны-агрессора, особенно если аналогичные товары производятся в Украине.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя скандал вокруг закупки Крюковским вагоностроительным заводом комплектующих российского производства.

"Торговлю с РФ нужно рассматривать с точки зрения национальных экономических интересов. Если речь идет об экспорте невоенных товаров в РФ – это вполне допустимо, потому что речь идет о создании рабочих мест в Украине. Если же закупать в России товары, которые производятся в Украине – это инвестиции в страну-агрессора.

Говоря о конкретном случае с Крюковским вагоностроительным заводом, важно учитывать, что за каждой сомнительной сделкой стоят конкретные люди. Кто-то поставил свою подпись на документах о закупке российских комплектующих Крюковским вагоностроительным заводом. Если какие-то должностные лица не понимают, что речь идет о стране агрессоре, правоохранительные органы должны на это реагировать. Вместо того, чтоб развивать украинскую экономику, поддерживая покупкой товаров украинских производителей, КВСЗ инвестирует в развитие экономики Российской Федерации. В данном случае это вопрос не только экономики, но и политики", - отметил политолог.