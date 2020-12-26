Ведущая инфекционистка Минздрава Ольга Голубовская не согласилась с позицией Всемирной организации здравоохранения, которая выразила обеспокоенность из-за выделения Украиной средств на экспериментальные лекарства против COVID-19.

Письмо директора регионального Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге врач прокомментировала на странице в фейсбуке. Свой пост эксперт начала фразой: "У меня нет слов".

"Мы тоже очень обеспокоены тем, что Клюге не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь", – подчеркнула Голубовская.

Она написала, что в ВОЗ, вероятно, нажаловались "активисты от медицины из числа бывших так называемых государственных деятелей, которые развалили систему стандартизации медицинской помощи".

Однако, по словам Голубовской, Всемирной организации здравоохранения "забыли" сообщить, что украинские врачи не имеют права назначать лекарственные средства против COVID-19, не входящие в протокол.

Также они "забыли" (а, скорее, не знали) о том, что весь мир назначает различные методы лечения, которые не имеют четких доказательств по понятным всем сознательным людям причин, и это лечение называется "экспериментальное", или "сочувственное" и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание,

– подчеркнула инфекционистка.

Она напомнила, что медики со своей стороны были обеспокоены протоколами ВОЗ, которые в начале пандемии запрещали назначать гормоны. Это повышало бы смертность, "если бы не наши самоотверженные врачи". Инфекционистка отметила, что медики лечили инфицированных "таким образом, чтобы они могли выжить, а не путем соблюдения ложных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены".

Голубовская подытожила, что одни только маски и пульсоксиметры не смогут спасти людей, а если их не лечить, то "не хватит никакого кислорода". Украина, как объяснила врач, применяет современные методы лечения, схемы терапии, которые хорошо себя зарекомендовали.

"Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", – указала врач.