Треть украинцев поддерживают блокировку каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Граждане считают такой запрет необходимым.

Эффект от закрытия каналов будет. Такое мнение высказал в эфире программы "6/9" эксперт по политике Александр Солонтай.

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Эффект от закрытия каналов будет

По его словам, это поможет информационному пространству.

На определенное время это действительно очистка инфопространства, но временно,

– отметил Солонтай.

Риторика каналов, как отметил эксперт, является мощной и сильной не от того, что она является умелой и удачной. А от того, что есть люди, которые хотят потреблять ее: "Они хотят слышать именно то, что слышат".

Украинцы будут искать новые каналы

По словам Солонтая, на какое-то время "промывание мозгов уменьшится". Но через определенный период украинцы захотят искать подобные каналы:

либо в Украине будут возникать новые пророссийские каналы;

либо будут переходить на российские.

Каналы могут восстановиться

Также он добавил: "До конца не складывается картинка в том, что эти каналы точно не смогут восстановиться. Ведь по меньшей мере никому не мешает брать готовые каналы, которые сейчас транслируются, и даже не покупать их официально".

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