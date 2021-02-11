Закрытие каналов Медведчука очистит инфопространство лишь на некоторое время, – Солонтай
Треть украинцев поддерживают блокировку каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Граждане считают такой запрет необходимым.
Источник:24 канал
Эффект от закрытия каналов будет. Такое мнение высказал в эфире программы "6/9" эксперт по политике Александр Солонтай.
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Эффект от закрытия каналов будет
По его словам, это поможет информационному пространству.
На определенное время это действительно очистка инфопространства, но временно,
– отметил Солонтай.
Риторика каналов, как отметил эксперт, является мощной и сильной не от того, что она является умелой и удачной. А от того, что есть люди, которые хотят потреблять ее: "Они хотят слышать именно то, что слышат".
Украинцы будут искать новые каналы
По словам Солонтая, на какое-то время "промывание мозгов уменьшится". Но через определенный период украинцы захотят искать подобные каналы:
- либо в Украине будут возникать новые пророссийские каналы;
- либо будут переходить на российские.
Каналы могут восстановиться
Также он добавил: "До конца не складывается картинка в том, что эти каналы точно не смогут восстановиться. Ведь по меньшей мере никому не мешает брать готовые каналы, которые сейчас транслируются, и даже не покупать их официально".
Блокировка каналов Медведчука: кратко
- В начале февраля каналы NewsOne, "112 Украина" и ZIK прекратили свое вещание.
- Это произошло после того, как Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против их владельца Тараса Козака.
- Согласно опросу "Рейтинга", поддерживают блокировку каналов Козака 49% украинцев, однако 41% людей этим недовольны.
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