Закрытие дела "Роттердам+": суд подтвердил законность действий прокурора САП
Высший антикоррупционный считает законными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который повторно закрыл дело "Роттердам+". Решение суд принял 25 января.
Источник: Высший антикорупционный суд
Решение об обоснованности действий прокурора вынесла судья Вера Михайленко.
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Что известно о решении судьи
Жалобу адвоката Никопольского завода ферросплавов об отводе прокурора САП не удовлетворили. Решение судьи действует с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.
Завод, который обжаловал действия прокурора, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. По информации Национального антикоррупционного бюро, завод является единственным "потерпевшим" по делу.
Что этому предшествовало
- Дело "Роттердам+" расследовали в течение 4 лет, однако ущерб от формулы не смогли доказать.
- Уголовное производство открыли еще в марте 2017 года.
- Дело закрыли в августе 2020 года.
- В ноябре 2020 года ВАКС признал действия прокуроров САП законными и обоснованными. Впоследствии его открыли снова.
- 21 января 2021 года САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.
Что такое "Роттердам+"?
Это формула, по которой Украина с 2016 года покупала топливо на международной бирже в Нидерландах. Переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" якобы составляла почти 35 миллиардов гривен.
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