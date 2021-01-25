Высший антикоррупционный считает законными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который повторно закрыл дело "Роттердам+". Решение суд принял 25 января.

Источник: Высший антикорупционный суд

Решение об обоснованности действий прокурора вынесла судья Вера Михайленко.

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Что известно о решении судьи

Жалобу адвоката Никопольского завода ферросплавов об отводе прокурора САП не удовлетворили. Решение судьи действует с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

Завод, который обжаловал действия прокурора, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. По информации Национального антикоррупционного бюро, завод является единственным "потерпевшим" по делу.

Что этому предшествовало

Дело "Роттердам+" расследовали в течение 4 лет, однако ущерб от формулы не смогли доказать.

Уголовное производство открыли еще в марте 2017 года.

Дело закрыли в августе 2020 года.

В ноябре 2020 года ВАКС признал действия прокуроров САП законными и обоснованными. Впоследствии его открыли снова.

21 января 2021 года САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.