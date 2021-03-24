Алексей Данилов не исключает, что на локдаун придется "закрыть всю страну". Это произойдет, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Совет национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время может провести специальное заседание.

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Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и многие другие вещи,

– подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, от людей зависит, будут ли обсуждать возможность Всеукраинского локдауна. Каждая община должна самостоятельно принимать решения, в каких ограничениях сейчас нуждается.

Что еще сказал Данилов

Полностью закрытые области – это уже исключительный случай.

Однако если в дальнейшем ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то "я не исключаю, что может быть закрыта вся страна".

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