Закрыть всю страну, – Данилов не исключает всеукраинского локдауна
Алексей Данилов не исключает, что на локдаун придется "закрыть всю страну". Это произойдет, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Источник:ВВС
Совет национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время может провести специальное заседание.
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Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и многие другие вещи,
– подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, от людей зависит, будут ли обсуждать возможность Всеукраинского локдауна. Каждая община должна самостоятельно принимать решения, в каких ограничениях сейчас нуждается.
Что еще сказал Данилов
- Полностью закрытые области – это уже исключительный случай.
- Однако если в дальнейшем ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то "я не исключаю, что может быть закрыта вся страна".
Что происходит с коронавирусом в Украине
- За сутки 23 марта в Украине обнаружили 14 174 новых зараженных коронавирусом.
- 24 марта в Киеве умерла известная украинская журналистка Анна Липковская.
- 24 марта в Ровно решили усилить карантин.
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