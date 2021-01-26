Не выявили криминала: следователи закрыли дело экс-чиновника, который тянул за машиной пса
Следователи закрыли дело бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который привязал к машине пса и поехал. Криминала в действиях экс-чиновника не увидели.
Источник: "Общественное"
Уголовное производство решили закрыть. Об этом рассказал заместитель руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергей Комонюк.
К теме В Украине сотни редких животных выбросили на улицу, они замерзли насмерть: фото
Почему закрыли дело
Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что телесные повреждения у собаки по кличке Барсик средней степени тяжести. Утверждают, что у пса отсутствуют признаки увечья и нет проблем со здоровьем. Именно поэтому, по словам Комонюк, дело закрыли.
Вместе с тем в Красиловский отдел полиции направили материалы, чтобы, возможно, привлечь чиновника к административной ответственности. То есть теперь Байдичу грозит лишь штраф.
Судьба Барсика
Отметили, что пес до сих пор проживает в кинологическом центре Нацполиции. Собачке выделили отдельный вольер, а служебные псы делятся с ним пищей, поскольку для Барсика продуктов не предвидится.
Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухоженный и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью. Но из желающих его забрать, в кинологический центр никто не обращался,
– рассказали правоохранители.
Что этому предшествовало
- В ноябре 2019 года в сети появилось видео, на котором мужчина привязал к автомобилю собаку и поехал. Выйдя из автомобиля, живодер утверждал, что пес был агрессивным, поэтому он решил его вывезти.
- Бедное животное истекало кровью: у Барсика были повреждены лапы.
- Оказалось, что владелец собаки – это директор Государственного архива в Хмельницкой области Байдич.
- Впоследствии против чиновника возбудили уголовное дело. В феврале 2020 года Байдича уволили.
Поделиться новостью