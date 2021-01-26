Следователи закрыли дело бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который привязал к машине пса и поехал. Криминала в действиях экс-чиновника не увидели.

Источник: "Общественное"

Уголовное производство решили закрыть. Об этом рассказал заместитель руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергей Комонюк.

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Почему закрыли дело

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что телесные повреждения у собаки по кличке Барсик средней степени тяжести. Утверждают, что у пса отсутствуют признаки увечья и нет проблем со здоровьем. Именно поэтому, по словам Комонюк, дело закрыли.

Вместе с тем в Красиловский отдел полиции направили материалы, чтобы, возможно, привлечь чиновника к административной ответственности. То есть теперь Байдичу грозит лишь штраф.

Судьба Барсика

Отметили, что пес до сих пор проживает в кинологическом центре Нацполиции. Собачке выделили отдельный вольер, а служебные псы делятся с ним пищей, поскольку для Барсика продуктов не предвидится.

Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухоженный и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью. Но из желающих его забрать, в кинологический центр никто не обращался,

– рассказали правоохранители.