Прекратит ли Украина авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса
Украина пока не планирует прекращать авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. В Мининфраструктуры заявляют, что рейсы выполняют преимущественно для возвращения украинцев с обучения на рождественские каникулы.
В то время, когда десятки стран по всему миру прекращают авиасообщение с Британией, министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал заявление о позиции Украины.
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Мы пока не будем закрывать авиасообщение с Великобританией,
– отметил Криклий.
Он напомнил, что Украина имеет визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между странами.
Кроме того, по словам Криклия, пока рейсы выполняют в основном для возвращения украинцев с обучения из-за границы домой на рождественские каникулы.
Министр добавил, что Украина будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании. В случае необходимости решение об авиасообщении могут изменить.
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Какие страны прекратили авиасообщение с Британией?Нидерланды, Бельгия, Италия, Чехия, Франция, Литва, Эстония, Болгария, Канада, Ирландия, Швеция, Германия Австрия, Швейцария, Аргентина, Чили и другие страны. Больше читайте здесь.
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