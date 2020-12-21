Украина пока не планирует прекращать авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. В Мининфраструктуры заявляют, что рейсы выполняют преимущественно для возвращения украинцев с обучения на рождественские каникулы.

В то время, когда десятки стран по всему миру прекращают авиасообщение с Британией, министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал заявление о позиции Украины.

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Мы пока не будем закрывать авиасообщение с Великобританией,

– отметил Криклий.

Он напомнил, что Украина имеет визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между странами.

Кроме того, по словам Криклия, пока рейсы выполняют в основном для возвращения украинцев с обучения из-за границы домой на рождественские каникулы.

Министр добавил, что Украина будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании. В случае необходимости решение об авиасообщении могут изменить.

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Обратите внимание! Ранее посольство Украины в Великобритании порекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании. В частности, просят не посещать Лондон и юго-восточную часть Англии.