Третина українців підтримує блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Громадяни вважають таку заборону необхідною.

Ефект від закриття каналів буде. Таку думку висловив в ефірі програми "6/9" експерт з політики Олександр Солонтай.

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Ефект від закриття каналів буде

За його словами, це допоможе інформаційному простору.

На певний час це справді очищення інфопростору, але тимчасово,

– зазначив Солонтай.

Риторика каналів, як зауважив експерт, є потужною і сильною не від того, що вона є вмілою і вдалою. А від того, що є люди, які хочуть споживати її: "Вони хочуть чути саме те, що чують".

Українці шукатимуть нові канали

За словами Солонтая, на якийсь час "промивання мізків зменшиться". Але через певний період українці захочуть шукати подібні канали:

або в Україні виникатимуть нові проросійські канали;

або переходитимуть на російські.

Канали можуть відновитися

Також він додав: "До кінця не складається картинка в тому, що ці канали точно не зможуть відновитися. Адже щонайменше нікому не заважає брати готові канали, які зараз транслюються, і навіть не купувати їх офіційно".

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