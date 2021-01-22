Алексей Резников заявил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода на Донбассе отказались от использования понятия "коллаборационист". Это слово – противоречивое, а его использование может оказать негативное влияние на невинных людей.

Почему от использования слова "коллаборант" решили отказаться

Отказ от использования понятия "коллаборационист" в законодательстве объяснил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также Реинтеграция Донбасса: что в своем документе предлагает Министерство временно оккупированных территорий

Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборационист",

– заявил Резников.

Он уточнил, что ранее и сам использовал его в интервью, и даже говорил, что нужно принять законодательство о коллаборантах. Однако впоследствии проанализировали международный опыт, в том числе и исторический.

"Мы увидели, что коллаборация имеет очень противоречивое значение и носит негативную коннотацию по отношению ко всем", – объяснил министр. Кроме того, под это понятие часто могут попасть обычные люди, даже заложники.

По мнению Резникова, это очень рискованная тема, поэтому от такой терминологии решили отказаться.

Большинство людей на оккупированной территории – заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать,

– подытожил глава ведомства.

Что еще предлагают в законопроекте

Определить терминологию, которая должна быть единой для всего законодательства. В частности, такие термины:

оккупационные силы и оккупационные службы России;

политико-дипломатические и санкционные меры;

территориальные общины на линии разграничения;

временная оккупация;

деоккупация;

реинтеграция деоккупированных территорий приоритетного развития и тому подобное.

Обратите внимание Возвращение Донбасса займет 25 лет: Арестович объяснил, почему так долго