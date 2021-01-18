Законопроект о спасении Татарова может готовить сам Татаров, – адвокат
Офис Президента срочно пишет законопроект для спасения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. Новым документом хотят забрать топ-чиновников из подследственности НАБУ и предоставить генпрокурору право забирать дела бюро.
Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань отметила, что каждая норма этого проекта может так или иначе повлиять на дело Татарова. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Проект мог готовить Татаров
По ее словам, документ может готовить Татаров. И вполне понятно, почему он это делает.
Мы подозреваем, что этот законопроект готовит сам Татаров. К нам попал его текст и переписка, подтверждающие это,
– отметила Щербань.
Чем грозит этот законопроект
Этим законопроектом НАБУ хотят отстранить от прямого сотрудничества с иностранными правоохранителями. Если это право предоставляли бюро, чтобы никто не мог вмешиваться, теперь это можно будет делать через офис Генпрокурора.
"Это ручное руководство делами. И что очень важно, все эти нормы абсолютно противоречат самой идеологии создания НАБУ и антикоррупционных органов, а также международным обязательствам Украины", – сказала Щербань.
Разрыв отношений с Западом
Она добавила, что это – очередная попытка разорвать отношения Украины с Западом. "Потому что если этот законопроект подадут и Татарова не отстранят, то это будет свидетельством того, что Россия фактически руководит ОП", – отметила адвокат.
Коротко о деле Татарова
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Олега Татарова в причастности к фальсификации экспертизы по делу "Укрбуда".
- Речь идет о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии Украины.
- После принятия Офисом Президента закона о спасении Татарова, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что это уничтожит антикоррупционную реформу в Украине и разорвет партнерство с Западом.
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