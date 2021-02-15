Рада может повторно голосовать за оборот оружия: Монастырский назвал условие
Денис Монастырский заявил, что в случае провала голосования в первом чтении за закон об обороте оружия его еще раз вынесут на рассмотрение. По его словам, мнения нардепов относительно документа разделились.
Источник:24 канал
Глава правоохранительного комитета Верховной Рады отметил, что основная проблема законопроекта – это часть о легализации короткоствольного оружия. Об этом он сообщил во время брифинга 15 февраля.
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Законопроект об обороте гражданского оружия нужен
Нам однозначно нужен закон об оружии. И мы должны в Раде определиться, какая из концепций будет поддержана. А концепций две – или мы в принципе занимаемся легализацией "короткостволов", или мы их не поддерживаем. Другого варианта нет,
– подчеркнул народный депутат.
Денис Монастырский отметил, что предложил в случае провала голосования снова вынести документ на первое чтение, но решив вопрос с легализацией "короткостволов".
"Если он будет поддержан, большинство депутатов высказались за то, чтобы вопрос короткоствольного оружия был убран из законопроекта. И второе – если он не будет поддержан, то моя просьба, как председателя комитета, что мы направим его на повторное первое чтение, чтобы безотлагательно забрать оттуда вопрос короткоствольного оружия", – сказал "слуга народа".
Легализацию "короткоствола" могут рассмотреть позже
Он добавил, что в документе могут предусмотреть, что вопрос легализации короткоствольного оружия будет рассмотрен позже.
Мы вынесем, что вопрос короткоствольного оружия будет урегулирован когда-то. Это не закон о "короткостволе", его там 2 – 3%. Вопрос "короткоствола" притянул на себя все внимание. И тогда мы подаем. И тогда мы поставим его на повторное голосование,
– подытожил Денис Монастырский.
Монастырский о законопроекте об обороте оружия: смотрите видео
Легализация оружия в Украине: что известно
- Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Он предусматривает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.
- Для каждой единицы оружия будет предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.
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