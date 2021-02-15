Денис Монастырский заявил, что в случае провала голосования в первом чтении за закон об обороте оружия его еще раз вынесут на рассмотрение. По его словам, мнения нардепов относительно документа разделились.

Глава правоохранительного комитета Верховной Рады отметил, что основная проблема законопроекта – это часть о легализации короткоствольного оружия. Об этом он сообщил во время брифинга 15 февраля.

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Законопроект об обороте гражданского оружия нужен

Нам однозначно нужен закон об оружии. И мы должны в Раде определиться, какая из концепций будет поддержана. А концепций две – или мы в принципе занимаемся легализацией "короткостволов", или мы их не поддерживаем. Другого варианта нет,

– подчеркнул народный депутат.

Денис Монастырский отметил, что предложил в случае провала голосования снова вынести документ на первое чтение, но решив вопрос с легализацией "короткостволов".

"Если он будет поддержан, большинство депутатов высказались за то, чтобы вопрос короткоствольного оружия был убран из законопроекта. И второе – если он не будет поддержан, то моя просьба, как председателя комитета, что мы направим его на повторное первое чтение, чтобы безотлагательно забрать оттуда вопрос короткоствольного оружия", – сказал "слуга народа".

Легализацию "короткоствола" могут рассмотреть позже

Он добавил, что в документе могут предусмотреть, что вопрос легализации короткоствольного оружия будет рассмотрен позже.

Мы вынесем, что вопрос короткоствольного оружия будет урегулирован когда-то. Это не закон о "короткостволе", его там 2 – 3%. Вопрос "короткоствола" притянул на себя все внимание. И тогда мы подаем. И тогда мы поставим его на повторное голосование,

– подытожил Денис Монастырский.

Обратите внимание! Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", легализацию оружия поддерживают лишь 23% украинцев. Зато 75% – против.

Монастырский о законопроекте об обороте оружия: смотрите видео

Легализация оружия в Украине: что известно

Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Он предусматривает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.

Для каждой единицы оружия будет предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.

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