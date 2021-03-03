Законопроект о возобновлении работы ВККС лишь углубит проблемы, – Шиба
Верховная Рада 3 марта проголосовала за законопроект, который возобновит работу Высшей квалификационной комиссии судей. Однако этот документ не поможет решить имеющиеся в судебной власти проблемы.
Источник:24 канал
Поэтому принятие этого проекта закона не является шагом к проведению судебной реформы. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации "Фонд DEJURE" Ирина Шиба.
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"Этот законопроект только усугубит проблемы, имеющиеся в судебной власти. Ведь контроль над формированием квалификационной комиссии судей и над дальнейшим отбором судей получит Высший совет правосудия", – объяснила она.
Эксперт отметила, что к персональному составу ВСП есть многочисленные замечания. Ведь именно этот орган:
- помог избежать ответственности судьям Майдана;
- не дал отстранить Павла Вовка после громкого скандала с пленками НАБУ.
Ирина Шиба вспомнила, даже Владимир Зеленский заявил, что к ВСП есть претензии, и внес в парламент еще один законопроект в отношении его реформирования. Но в то же время 3 марта парламент принял законопроект, который предоставляет Высшему совету правосудия еще больше контроля над судебной властью.
Как должен проходить отбор в Высшую квалифкомиссию судей
По ее словам Украина должна сформировать комиссию из независимых экспертов, которой будет доверять общественность. Это может быть сделано с участием международных экспертов, как это было в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.
Однако голос международных экспертов должен быть решающим, а не как предлагает законопроект №3711-Д.
Во время этого конкурса мы должны выбрать лучших из лучших, а не отсеять плохих. И это невозможно сделать без конкурсной комиссии,
– подчеркнула исполнительная директор "Фонда DEJURE".
Ирина Шиба прокомментировала возобновление работы ВККС: видео
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