Законопроект о территориальной обороне передали в Офис Президента: когда его рассмотрит Рада
СНБО разработал два законопроекта о территориальной обороне. Документы пока передали в Офис Президента. А до 29 декабря один из документов внесут на рассмотрение Верховной Рады.
Межведомственная группа учла предыдущие замечания Зеленского
Над законопроектами работала межведомственная группа по укреплению обороноспособности страны. Об этом информирует пресс-служба Совета по национальной безопасности и обороне Украины.
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В межведомственную рабочую группу вошли специалисты всех структур, которые добротно поработали, мы разработали два альтернативных законопроекта и две недели назад представили их президенту,
– сказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.
Один законопроект о территориальной обороне уже зарегистрировали в Раде
Глава государства внес некоторые замечания, документы доработали и снова передали в ОПУ. В СНБО надеются, что парламент возьмется за них как можно скорее. В Раде, отметил Коваль, уже зарегистрирован один законопроект о территориальной обороне авторства нардепов.
Что предлагает законопроект о территориальной обороне?Как рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, территориальная оборона позволит иметь разветвленную систему, которая предусматривает привлечение граждан к охране собственной семьи и территории. Сейчас планируют, что безопасность на всей территории Украины позволит гарантировать количество в примерно 400 тысяч человек. Это создание отдельной территориальной обороны без подчинения сухопутным войскам.
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