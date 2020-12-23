СНБО разработал два законопроекта о территориальной обороне. Документы пока передали в Офис Президента. А до 29 декабря один из документов внесут на рассмотрение Верховной Рады.

Межведомственная группа учла предыдущие замечания Зеленского

Над законопроектами работала межведомственная группа по укреплению обороноспособности страны. Об этом информирует пресс-служба Совета по национальной безопасности и обороне Украины.

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В межведомственную рабочую группу вошли специалисты всех структур, которые добротно поработали, мы разработали два альтернативных законопроекта и две недели назад представили их президенту,

– сказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

Один законопроект о территориальной обороне уже зарегистрировали в Раде

Глава государства внес некоторые замечания, документы доработали и снова передали в ОПУ. В СНБО надеются, что парламент возьмется за них как можно скорее. В Раде, отметил Коваль, уже зарегистрирован один законопроект о территориальной обороне авторства нардепов.

Важно! Ранее секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов сообщал, что закон о теробороне должны принять до конца 2020 года.