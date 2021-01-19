Верховная Рада может уже на следующей неделе принять во втором чтении и в целом законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он напомнил, что этот закон уже почти полгода обрабатывается и согласовывается с международными институтами и украинскими экспертами.

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что это было программным обещанием и президента, и партии. Поэтому она уверена, что голоса во фракции найдутся. Ведь в июне, когда было голосование за законопроект в первом чтении, его поддержали более 250 нардепов. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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Евгения Кравчук убеждена, что все юридические нюансы в законопроекте уже проработаны на уровне профильного комитета. Поэтому завершится эта вся работа в зале Верховной Рады уже на следующей неделе.

Она также не исключает, что даже в первый пленарный день, 26 января, парламентарии рассмотрят закон о референдуме.

Поступило много поправок ко второму чтению. Из них около 400 комитет учел полностью или частично, около 1000 – отклонил,

– объяснила депутат.

Она надеется на конструктивное поведение коллег, которые не будут настаивать на большом количестве правок. Чтобы Верховная Рада довольно быстро приняла этот важный законопроект.

Кроме этого, она также отметила, что документ устанавливает 4 предохранители, у которых цель – никоим образом не допустить те вопросы, которые могут ухудшить состояние территориальной целостности. "Ни один какой-то отказ от Донбасса или Крыма точно не сможет попасть на рассмотрение на референдуме", – подчеркнула Евгения Кравчук.

Позиция "Голоса" относительно принятия законопроекта о референдуме

Зато нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук отметил, что оптимизм президентской фракции относительно способности принимать закон сейчас вызывает лишь улыбку. Ведь за последние полгода "Слуга народа" практически ни один важный закон не смогла принять, дав 226 голосов от монобольшинства.

По его словам, само монобольшинство пока остается больше юридической формальностью, чем юридической реальностью. Даже в списке о 16 важных законов 2020 года только 2 из них проголосовали от монобольшинства. Все остальные – приняли с помощью других фракций.

Поэтому сейчас говорить о том, что в той сложной ситуации, в которой находится монобольшинство, которое расползается на группы, однозначно 226 голосов не будет у них. Лишь бы в них было хотя бы 200,

– отметил депутат.

По мнению Андрея Осадчука, есть очень много юридических аспектов, которые ставят под сомнение возможность как принятия, так и дальнейшей имплементации закона.