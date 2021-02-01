Украинский законопроект о переходном периоде рассматривают во Франции и Германии
По состоянию на январь 2021 года украинский законопроект О государственной политике переходного периода изучают во Франции и Германии.
Источник: Интерфакс-Украина
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что реакцию официального Парижа и Берлина на законопроект обнародуют уже в ближайшее время.
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Мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции,
– подчеркнул де Понсен.
Что еще сказал де Понсен
- Выборы на Донбассе можно провести только при условии обеспечения условий безопасности.
- В то же время скорейшие выборы должны стать целью, ведь управление через избирательные органы – это залог демократии.
- Конфликт в Украине не является замороженным.
- Необходимо приложить все усилия, чтобы достичь результаты в рамках нормандского формата и минских договоренностей.
Законопроект о государственной политике переходного периода: что известно
- Законопроект представил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
- В документе четко указано, что Россия – страна-агрессор по Донбассу и Крыму.
- Кроме того, очень важно подчеркнуть международному сообществу, что Крым оккупирован, а не аннексирован.
- В законопроекте также предлагают определить терминологию, которая будет единой для всего законодательства.
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