По состоянию на январь 2021 года украинский законопроект О государственной политике переходного периода изучают во Франции и Германии.

Источник: Интерфакс-Украина

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что реакцию официального Парижа и Берлина на законопроект обнародуют уже в ближайшее время.

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Мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции,

– подчеркнул де Понсен.

Что еще сказал де Понсен

Выборы на Донбассе можно провести только при условии обеспечения условий безопасности.

В то же время скорейшие выборы должны стать целью, ведь управление через избирательные органы – это залог демократии.

Конфликт в Украине не является замороженным.

Необходимо приложить все усилия, чтобы достичь результаты в рамках нормандского формата и минских договоренностей.

Законопроект о государственной политике переходного периода: что известно