На фоне закрытия телеканалов Тараса Козака автоматически появилась еще одна тема – законопроект о медиа. Еще в 2019 году его предложил действующий министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Об этом рассказала журналистка Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорает". По ее словам, документ предусматривал значительное расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Как отметила журналистка, в случае принятия законопроекта Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания мог бы:

свободно штрафовать;

блокировать контент;

через суд закрывать сайты или программы за определенные высказывания СМИ.

​Соляр рассказала, что больше всего этот законопроект критиковали именно журналисты-расследователи.

С нашими судами все закончилось бы тем, что один коррупционер против них заведет дело, другой скажет, что они на него наговаривают и все – нет журналистов-расследователей,

– предположила она.

По словам Соляр, после того, как текст законопроекта опубликовали, к нему подали тысячи правок и на этом история оборвалась. Сейчас о документе снова заговорили в полный голос.

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Как отметил Ткаченко, в Верховную Раду законопроект еще не вносят, но пожелания в виде правок уже начали собирать.

"Пока с крупных медийных холдингов, а дальше придут с документом и в интернет-СМИ, чтобы найти какой – то компромисс", – предположила Соляр.

По словам журналистки, отдельно будет еще и закон о дезинформации. В частности, он предусматривает целый перечень вопросов, который может определенным образом способствовать критическому мышлению и помогать противодействовать ложной информации.

Законопроект о медиа: что известно

Владимир Зеленский в ноябре 2019 года поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

Документ предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

Верховная Рада 19 мая 2020 года отправила законопроект на доработку.

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