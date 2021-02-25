Ряд депутатов из фракции "Слуга народа" 24 февраля подали в парламент законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм. Его текста еще нет, но один из авторов документа – Евгения Кравчук – раскрыла некоторые подробности.

В законопроекте наказание за коллаборативную деятельность предлагают установить на уровне 10 – 15 лет.

Читайте также Касается правовой позиции: Разумков хочет изменить закон о санкциях

Что известно о содержании законопроекта о коллаборационизме

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" и одна из инициаторов законопроекта Евгения Кравчук дала такое определение коллаборационизма:

Это "содействие отдельными гражданами или юридическими лицами государству-агрессору в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государства-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм".

"Во время поездки на фронт в прошлом году много общалась с нашими военными по проблеме коллаборационизма. Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект. Выполняю обещание", – написала нардеп в фейсбуке.

5144 – предусматривает уголовную ответственность за коллаборативную деятельность

По ее словам, депутаты при содействии ряда общественных организаций создали и зарегистрировали несколько законопроектов. Первый из них – 5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборативную деятельность)" . Д окумент:

Ограничит доступ коллаборационистов к государственным должностям и местному самоуправлению на 15 лет.

Предусматривает другие наказания для людей, которые сотрудничали с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или военизированными формированиями.

Создает правовые условия для ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором.

Распространяет на такое уголовное преступление возможность специального досудебного расследования (in absentia – при отсутствие обвиняемого).

Что будут признавать коллаборативной деятельностью и как за нее будут наказывать

️За публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины и установления временной оккупации части территории Украины, а также за публичные призывы к поддержке решений или действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором или оккупационной администрацией, к непризнанию государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Украины – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет.

За добровольное занятие гражданином Украины должности (не хозяйственной или административной) в незаконных органах власти на оккупированной территории – то же, но с конфискацией имущества или без нее.

За совершение пропаганды в учебных заведениях, и за внедрение образовательных стандартов государства-агрессора – исправительные работы на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

За передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным формированием на оккупированной территории, а также за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором или оккупационной администрацией – штраф до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов или лишение свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет и с конфискацией имущества.

необлагаемых минимумов доходов За добровольное занятие хозяйственной или административной должности, включая выборные, в незаконных органах власти, а также за участие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов на оккупированной территории, или за публичные призывы к проведению таких мероприятий – лишение свободы на 5 – 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 – 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

За организацию и проведение политических или информационных мероприятий в сотрудничестве с государством-агрессором или оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, ее оккупационной администрации или вооруженных формирований, или на избежание ею ответственности за вооруженную агрессию против Украины, а также за активное участие в таких мероприятиях – лишение свободы на 10 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

За добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях, созданных на оккупированной территории или в вооруженных формированиях государства-агрессора, а также за предоставление таким формированием помощи в боевых действиях против Вооруженных сил и других военных формирований Украины – лишение свободы на 12 – 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

5143 – предусматривает ликвидацию партий и общественных организаций

Законопроект 5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборативную деятельность)", по словам Кравчук, дополняет предыдущий законопроект:

Касаемо ограничения доступа к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней.

Касаемо доступа к военной службе и допуска к государственной тайне для лиц, сотрудничавших с государством агрессором, ее оккупационной администрацией или ее вооруженными формированиями.

Также документ "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество".

Над этой законодательной инициативой сейчас будет работать профильный комитет, редакция может измениться. Будем разворачивать широкую дискуссию с привлечением экспертной среды, ведь это важно для восстановления справедливости и защиты украинской государственности во всех сферах ее жизнедеятельности,

– подытожила Евгения Кравчук.