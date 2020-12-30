В Конституционном суде заявили, будто решение Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого было незаконным. Впрочем, Офис генпрокурора уверяет: все произошло в рамках законодательства.

Свое разъяснение о законности отстранения главы Конституционного суда Украины Офис генерального прокурора опубликовал на официальной странице.

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Аргументы прокуратуры:

Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, который закреплен в системе мер обеспечения уголовного производства (здесь ОГПУ ссылается на статью УПК о мерах обеспечения уголовного производства и основаниях их применения, в частности относительно судей).

Порядок применения такой меры в виде отстранения от должности содержат как общие нормы, так и специальные, применяемые в отношении судей, а также должностных лиц, которых назначает президент.

В то же время гарантии независимости судей Конституционного суда, в частности при осуществлении в отношении них уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе о КСУ, а также КПК.

Какими были аргументы КСУ:

В Конституционном суде заявили, что указ президента Украины об отстранении Александра Тупицкого является юридически ничтожным, поэтому Владимир Зеленский должен его отменить.

Аргументом было то, что статья 154 УПК об отстранении от должности, на которую ссылался президент, не может применяться в отношении судей КСУ. В Офисе генпрокурора говорят, что это не правда.