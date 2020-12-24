В законе о недостоверном декларировании нет баланса между ответственностью должностных лиц и граждан. Чиновник, который не указывает все свое имущество, фактически только заплатит штраф.

В то же время штрафы за ложь в декларациях увеличились почти вдвое. Об этом сообщила юрист Татьяна Козаченко в эфире 24 канала.

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По ее словам, в законопроекте также предусмотрели ограничение свободы, однако в Украине оно не работает. Козаченко рассказала, что лишение свободы – это когда человека отправляют в тюрьму, а ограничение не предусматривает заключения.

Человек имеет право работать на территории специальных согласованных центров и может передвигаться по ограниченной территории. Однако в Украине такая ответственность является неэффективной,

– подчеркнула она.

Справка. Владимир Зеленский 23 декабря 2020 года подписал закон, который восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и непредставление деклараций. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Козаченко предположила, если бы Зеленский не подписал законопроект, то за этот период депутаты не понесли бы никакой ответственности. Она отметила, что парламент не лишили возможности усилить эту ответственность.

"Вижу, что президент не хочет в этой части блокировать даже те решения, которые блокировал парламент", – рассказала Козаченко.

Увеличение штрафов – позитивный шаг

Как рассказала Козаченко, несмотря на то, что статья, которую признали неконституционной, работала много лет, на самом деле в Украине не приговорили к лишению свободы ни одного чиновника. Поэтому увеличение штрафов – это также шаг, чтобы чиновники несли ответственность за ложь в декларациях.

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Юрист рассказала, что даже при наличии штрафов, статья предусматривает и запрет занимать должности. Однако Козаченко добавила, что общество должно настаивать, чтобы парламент дополнительно ввел уголовную ответственность с лишением свободы.