Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что карантин точно продлится до конца февраля 2021 года. Впрочем, он ожидает, что и летом 2021 года карантин не закончится.

До конца февраля карантин еще будет, а тогда будем видеть динамику весной, заявил Денис Шмыгаль во время своего участия в онлайн-разговоре "Украина и мир в 2021 году".

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Мы все видели разные примеры развития ситуации в разных странах. Единственный инструмент, который работал – это жесткий локдаун, но когда закончится карантин – пока ни одна страна не может спрогнозировать,

– заявил премьер-министр.

Кроме того, он выразил убеждение, что история с коронавирусом не закончится и летом 2021 года. Мол, с коронавирусом придется жить еще около 2 следующих лет.

Каким будет 2021 год

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии, 90% населения страны должны быть вакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа. Когда работал председателем ОГА, ставился план, что 90% области должны быть вакцинированы", – отметил Денис Шмыгаль.

Впрочем, он убежден, что такой сценарий нереален. Зато одновременно с вакцинацией будет улучшаться протокол лечения болезни. В общем, по прогнозу главы правительства, следующий год станет переходным этапом в борьбе с вирусом и возвращением к нормальной жизни.