В Україні посилили покарання за секс із неповнолітніми і дитяче порно
Закон про посилення відповідальності за сексуальну експлуатацію дітей набув чинності. Він зокрема закріплює в законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія".
Источник:"Голос України"
За відповідний законопроєкт №3055 Верховна Рада проголосувала 18 лютого, а пізніше підписав президент.
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Як посилили відповідальність
- За вчинення повнолітніми дій, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла 16 років, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета. За таке загрожуватиме до 5 років ув'язнення або обмеження волі
- Якщо такі дії вчинили родичі, опікуни або ж ті, хто пообіцяв дитині винагороду, термін зростає. Таке покарання передбачене і у випадках, які спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки. За це передбачено 5 – 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Каратимуть і за пропозиції зустрічей через інтернет
Пропозиція дитині до 16 років для зустрічі від повнолітньої особи, зокрема і телефоном та через інтернет, стала кримінальним злочином. Йдеться про пропозицію для вчинення будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій.
Якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямоване на те, щоб така зустріч відбулася – дорослому загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
В'язницею каратимуть за пропозицію знятися у дитячому порно. За це загрожує термін від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Крім цього встановили кримінальну відповідальність за:
- Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії.
- Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження.
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