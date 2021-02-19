Кожен другий: більшість громадян підтримали обслуговування українською
За результатами свіжого опитування, більше половини українців підтримують перехід сфери обслуговування на українську мову. Водночас для майже 60% жителів України це питання не є принциповим.
Источник:Research & Branding Group
Найбільш принципові у цьому плані жителі Західної України та сільської місцевості, а також молодь, свідчать результати опитування.
Тим часом Найбільше порушень мовного закону зафіксували у Києві: перші підсумки
Перехід на українську мову: що думають українці
- Кожен другий українець (51%) підтримує перехід сфери обслуговування на українську мову, тоді як протилежної точки зору дотримується кожен п’ятий (20%) опитаний.
- Для чверті жителів країни (26%) це нововведення байдуже, 1% – вперше про це чують, а 2% – не визначилися.
- Тим часом лише для 3% українців не важливо, якою мовою до них звертатиметься персонал.
- У східних областях більше тих, хто не підтримує перехід сфери обслуговування на українську мову, а в південних – тих, кому це байдуже.
- На практиці бажання обслуговуватися українською мовою висловили більш як половина українців (52%), тоді як не хочуть обслуговуватися українською мовою 15% жителів країни. Для третини опитаних (31%) це байдуже, а 2% – не визначилися.
Результати опитування про перехід на українську мову
Останні мовні скандали в Україні
Агресивна працівниця "Укрпошти" у Кривому Розі
- У Кривому Розі на Дніпропетровщині співробітниця "Укрпошти" відмовилася обслуговувати клієнта українською. Ба більше, жінка на робочому місці перебувала без маски і викликала поліцію, аби вони вивели клієнта з камерою.
- Протягом усього конфлікту, зафіксованого на відео, працівниця "Укрпошти" говорила виключно російською. І на її переконання, мала право це робити.
Тіктокерка, якій "вср*лася ваша мова"
- У своєму відео блогерка з ніком maybe_lizaaaaa у грубій формі заявила, що не любить українську мову. Тіктокерка наголосила, що її дуже дратує українська, особливо її звучання.
- Зрештою 15-річна дівчину почали засуджувати і масово відписуватися з її сторінки. Окрім того, вона опинилася у базі "Миротворця".
Скандал з баристою у Дніпрі
- Бариста місцевого кафе на замовлення клієнтки українською відповіла, що "не знає, що таке тістечко", "Дніпро – "руське" місто", а вона "краще вивчить французьку, ніж українську".
- Відвідувачка кафе зафіксувала розмову на відео та опублікувала допис у соцмережах. Після хвилі обурень у соцмережах, дівчину зрештою звільнили.
Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу
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