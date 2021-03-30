Ужесточение наказаний за уклонение от армии и призыв резервистов: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада 30 марта увеличила наказание для тех, кто уклоняется от службы в армии. Кроме того, ввела новый вид службы для резервистов.
Источник:24 канал
Соответствующий законопроект №3553 поддержали 226 нардепов. Воздержался 21 депутат.
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Наказание за уклонение от службы
- Документ вносит изменения в Уголовный кодекс относительно уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Поэтому за уклонение могут посадить на срок от 3 до 5 лет.
- Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара будут наказывать штрафом 5100 до 8500 гривен. Уклонение от учебных сборов – от 8500 до 11 900 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет.
- За нарушение правил воинского учета будут штрафовать от 510 до 850 грн. За повторное нарушение штрафы вырастут до 850 – 1700 гривен.
- За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации грозит штраф от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение штрафы будут больше.
Призыв резервистов
Инициатива внедряет новый вид службы – контракты с резервистами оперативного резерва ВСУ. Таким образом законопроект создает инструмент, который позволяет при обострении ситуации на фронте в сутки мобилизовать резервистов. Созывать резервистов будут с помощью указа президента.
Заметим, законпроект готовили почти год, в первом чтении его приняли в сентябре 2020 года.
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