Верховная Рада 30 марта увеличила наказание для тех, кто уклоняется от службы в армии. Кроме того, ввела новый вид службы для резервистов.

Соответствующий законопроект №3553 поддержали 226 нардепов. Воздержался 21 депутат.

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Наказание за уклонение от службы

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс относительно уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Поэтому за уклонение могут посадить на срок от 3 до 5 лет.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара будут наказывать штрафом 5100 до 8500 гривен. Уклонение от учебных сборов – от 8500 до 11 900 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет.

За нарушение правил воинского учета будут штрафовать от 510 до 850 грн. За повторное нарушение штрафы вырастут до 850 – 1700 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации грозит штраф от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение штрафы будут больше.

Призыв резервистов

Инициатива внедряет новый вид службы – контракты с резервистами оперативного резерва ВСУ. Таким образом законопроект создает инструмент, который позволяет при обострении ситуации на фронте в сутки мобилизовать резервистов. Созывать резервистов будут с помощью указа президента.

Заметим, законпроект готовили почти год, в первом чтении его приняли в сентябре 2020 года.