Народные депутаты в первом чтении приняли закон о заочном осуждении. Если его полностью примут, то это даст возможность для новых шагов в расследовании дел Майдана.

Еще 5 лет назад Европейский суд признал Майдан и Революцию Достоинства теми историческими событиями, которые повлияли на установление украинской государственности. Об этом в эфире сообщила нардеп, представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

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По ее словам, теперь никто не сможет говорить на международном уровне, что те события были мятежом или переворотом. Ведь ВР дала правовое определение Майдана.

Что означает закон о заочном осуждении

Нардеп отметила, что закон о заочном осуждении даст возможность заочно осудить беркутовцев и топ-чиновников (в частности Виктора Пшонку, Александра Захарченко, руководителя "беркутовцев" Дмитрия Садовника) даже несмотря на то, что они находятся за пределами Украины.

Если этот закон примут, то не нужно будет их объявлять в международный розыск. Мы сможем их заочно осудить в украинских судах,

– отметила Устинова.

"Мы понимаем, что эти люди находятся либо в России, либо на оккупированных территориях. Это не дает возможности Украине фактически объявить их в розыск и начать касательно них процесс досудебного следствия", – добавила представительница Комитета ВР.

Что известно о деле Майдана? Те преступления, которые совершили во время Те преступления, которые совершили во время Революции Достоинства , объединили в "Дело Майдана". Оно содержит 89 уголовных производств, в рамках которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Напомним! Верховная Рада одобрила законопроект №2164, за который в первом чтении свои голоса отдали 299 парламентариев. Документ позволит рассматривать ходатайство об аресте и его избрании при отсутствии подозреваемого или обвиняемого.