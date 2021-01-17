Закон о статусе ветеранов примут в ближайшее время, – Лапутина
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, когда в Украине примут законопроект о статусе ветеранов. По ее словам, это произойдет "в ближайшее время".
Что заявила Лапутина
Соответствующий законопроект уже находится на финальной стадии подготовки. Об этом министр рассказала в интервью "Радио Свободе".
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На самом деле уже разработан законопроект о защитниках и защитницах, как и об участниках Революции Достоинства, семьях погибших Небесной сотни,
– сказала Лапутина.
Она добавила, что должны состояться еще определенные согласования с комитетами Верховной Рады.
"Сейчас идет поддержка со всех сторон. То есть, возможно, какие-то технические вопросы и несогласованности еще есть, но я думаю, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты", – подчеркнула министр.
Впрочем, точной даты принятия законопроекта Лапутина не назвала.
"Когда начнется снова сессия (Верховной Рады – 24 канал), я смогу точнее сказать", – пояснила глава Минветеранов.
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