Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, когда в Украине примут законопроект о статусе ветеранов. По ее словам, это произойдет "в ближайшее время".

Что заявила Лапутина

Соответствующий законопроект уже находится на финальной стадии подготовки. Об этом министр рассказала в интервью "Радио Свободе".

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На самом деле уже разработан законопроект о защитниках и защитницах, как и об участниках Революции Достоинства, семьях погибших Небесной сотни,

– сказала Лапутина.

Она добавила, что должны состояться еще определенные согласования с комитетами Верховной Рады.

"Сейчас идет поддержка со всех сторон. То есть, возможно, какие-то технические вопросы и несогласованности еще есть, но я думаю, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты", – подчеркнула министр.

Впрочем, точной даты принятия законопроекта Лапутина не назвала.

"Когда начнется снова сессия (Верховной Рады – 24 канал), я смогу точнее сказать", – пояснила глава Минветеранов.

Обратите внимание! 1 января 2020 года вступил в силу закон, регулирующий предоставление статуса участника боевых действий добровольцам. По словам Лапутиной, за время действия закона участниками боевых действий на Донбассе признали 670 человек.