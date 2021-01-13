Опубликовали закон, который вводит штрафы для представителей бизнеса за допуск лиц в заведения без средств индивидуальной защиты. Действовать он начнет с 14 января.

За эту инициативу Верховная Рада проголосовала еще 17 декабря. Закон опубликовали в Парламентской газете "Голос Украины" 13 января. К теме Перевозчиков и заведения будут штрафовать за допуск людей без масок: Рада одобрила закон Всего два дня назад документ завизировал президент Владимир Зеленский. В чем суть нового закона Закон вводит ответственность предприятий, учреждений, организаций, которые допустили человека в общественное помещение или транспорт во время карантина без маски

Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3400 – 5100 гривен.

Всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски.

Если же человек пришел без средства защиты, то его сначала следует предупредить.

Посетителю без маски надо отказать в обслуживании и вызвать правоохранителей. Важно! Положения закона также касаются транспортных средств и заведений общественного питания. Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / Инфографика 24 канала