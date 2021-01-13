Штрафы за допуск лиц без масок – закон опубликовали: когда вступит в действие
Опубликовали закон, который вводит штрафы для представителей бизнеса за допуск лиц в заведения без средств индивидуальной защиты. Действовать он начнет с 14 января.
За эту инициативу Верховная Рада проголосовала еще 17 декабря. Закон опубликовали в Парламентской газете "Голос Украины" 13 января.
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Всего два дня назад документ завизировал президент Владимир Зеленский.
В чем суть нового закона
- Закон вводит ответственность предприятий, учреждений, организаций, которые допустили человека в общественное помещение или транспорт во время карантина без маски
- Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3400 – 5100 гривен.
- Всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски.
- Если же человек пришел без средства защиты, то его сначала следует предупредить.
- Посетителю без маски надо отказать в обслуживании и вызвать правоохранителей.
Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / Инфографика 24 канала
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