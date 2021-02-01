Верховная Рада 26 января поддержала законопроект о всеукраинском референдуме, который инициировал президент Владимир Зеленский. Однако поддерживают ли такую инициативу сами украинцы – смотрите дальше.

Источник: 24 канал

Если на всех этапах постановления законопроекта все будет в порядке, то провести первый референдум можно уже будет в 2021 году.

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Как все будет происходить

Сначала нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей в минимум двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Если все нормы об инициировании референдума соблюдены, то объявить о его проведении должен президент своим указом.



Что предлагает закон о референдуме / инфографика 24 канала

Какие вопросы нельзя выносить на референдум

Не все вопросы можно будет выносить на референдум, в частности те, что касаются налогов, бюджета и амнистии. А также вопросы, которые прямо противоречат Конституции, подрывают независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины или противоречат принципам защиты прав человека.

Что думают об этом украинцы

Журналисты 24 канала спросили у украинцев, что они думают о референдуме и имеют ли вопросы, которые готовы выставить на обсуждение и голосование.

Ответы смотрите в видео: