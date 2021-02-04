Почти 60% украинцев поддерживают депутатов, которые приняли закон о народовластии, позволяющий проводить Всеукраинские референдумы. По всей стране показатели являются относительно стабильными.

Источник: "Рейтинг"

Согласно социологическим опросам, наибольшее решение о проведении референдумов поддерживают жители на Востоке и юге Украины. Меньше – в центральных и западных областях.

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Распределение мнений украинцев относительно закона о референдум:

поддерживают законопроект 58% опрошенных украинцев;

против – 28%;

не определились – 14%.

Наиболее активно закон поддерживают жители в возрасте 50 – 59 лет, а менее желающие к решению вопросов на референдуме украинцы 18 – 29 лет.

Обратите внимание! 2 – 3 февраля социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди 200 совершеннолетних людей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Использовали метод опроса CATI со случайной выборкой мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет 0,95: не более 2,2%.

Закон о референдуме: детали

26 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О всеукраинском референдуме". Он предусматривает народное решение одного из четырех вопросов.

Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Закон предусматривает возможность электронного голосования.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.

Детали закона о референдуме/24 канал