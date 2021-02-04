Сколько украинцев поддерживают закон о референдуме: интересные данные
Почти 60% украинцев поддерживают депутатов, которые приняли закон о народовластии, позволяющий проводить Всеукраинские референдумы. По всей стране показатели являются относительно стабильными.
Источник: "Рейтинг"
Согласно социологическим опросам, наибольшее решение о проведении референдумов поддерживают жители на Востоке и юге Украины. Меньше – в центральных и западных областях.
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Распределение мнений украинцев относительно закона о референдум:
- поддерживают законопроект 58% опрошенных украинцев;
- против – 28%;
- не определились – 14%.
Наиболее активно закон поддерживают жители в возрасте 50 – 59 лет, а менее желающие к решению вопросов на референдуме украинцы 18 – 29 лет.
Закон о референдуме: детали
- 26 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О всеукраинском референдуме". Он предусматривает народное решение одного из четырех вопросов.
- Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
- Закон предусматривает возможность электронного голосования.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.
Детали закона о референдуме/24 канал
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