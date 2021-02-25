Владимир Зеленский отметил необходимость принятия закона о национальных меньшинствах, поэтому в Офисе Президента готовят законопроект. Эксперты отметили, что закон должен предусматривать не только вопросы языка, но и другие права нацменьшинств.

Почти 10 миллионов населения Украины составляют национальные меньшинства соседних государств. Они живут целыми ячейками в приграничных областях. Как, например, венгры на Закарпатье. Они имеют украинские паспорта, но исповедуют другую религию, имеют другие традиции, ценности и часто общаются не на украинском. Их права должен регулировать отдельный закон, который давно устарел.

Обратите внимание Зеленский выступил за принятие закона о нацменьшинствах

Актуальность законопроекта

По словам экс-нардепа Ирины Подоляк, речь идет не только о вопросах языка, но и о культурных правах и праве на культурную самобытность. "Это все должно поддерживать государство разными инициативами", – подчеркнула она.

Напомним. Венецианская комиссия еще 2 года назад рекомендовала Верховной Раде принять закон о нацменьшинствах, чтобы позволить им параллельно с украинским учиться на языке нацменьшинств.

На родном языке в Украине могут обучаться только коренные народы, в частности:

украинцы;

крымские татары;

караимы;

крымчаки.

Украина – Венгрия

Наиболее актуальным закон о нацменьшинствах стал после принятия закона об образовании. Там прописали преподавание в учебных заведений исключительно на украинском. Из-за этого обострились отношения между Украиной и Венгрией, которая в итоге заблокировала нам североатлантическую интеграцию.

Отметим. Венгерские власти уже неоднократно выступали с провокационными заявлениями по украинскому языку.

Исправить это должны были нардепы Верховной Рады предыдущего созыва, но разрабатывать новый закон начали только сейчас. Министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились приобщить к разработке закона и представителей коренного народа Венгрии. Впрочем исправить он должен не только вопрос использования языка.

Новый законопроект

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский пояснил, что новый закон должен предоставить права нацменшинам на изучение наряду с украинским языком своего языка. Также он должен развивать их культуры. Этот закон должен обеспечить максимальную автономию для национальных меньшинств.

Этот законопроект будет эффективным, если он будет точечным, в нем учтут конкретные места, пункты, проблемы будут четко определены. В целом может быть лишь передатировка и политическое декларирование о том, что мы выступаем за защиту нацменьшинств,

– отметил эксперт по политике Александр Солонтай.

Устаревший закон

Соавтор действующего закона Ирина Подоляк рассказала, что этот закон – 1992 года, он является архаичным и законодательная база полностью устарела. Она подчеркнула, что права нацменьшинств являются значительно более широкой темой, чем только вопрос языка.