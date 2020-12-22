В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении в части о смерти мэра
Парламентарии планируют наработать изменения в закон о местном самоуправлении. Они будут предусматривать автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенного совета.
Согласно действующему закону о местном самоуправлении, Верховная Рада должна назначить перевыборы. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на итоговой пресс-конференции, пишет 24 канал.
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Как сейчас происходит переизбрание мэра
Для того, чтобы Верховная Рада назначила перевыборы, нужны 2 условия:
- местный совет определенного города должен принять решение о факте смерти;
- после этого исполняющий обязанности подает соответствующее обращение.
Корниенко пояснил, что в случае смерти Геннадия Кернеса ситуация идентична. Сейчас Верховная Рада ожидает выполнения этих 2 требований.
Что должно измениться
Глава "Слуги народа" объяснил, что во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении парламент сделает так, чтобы в случае гибели мэра было автоматическое признание этого факта.
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