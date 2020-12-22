Парламентарии планируют наработать изменения в закон о местном самоуправлении. Они будут предусматривать автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенного совета.

Согласно действующему закону о местном самоуправлении, Верховная Рада должна назначить перевыборы. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на итоговой пресс-конференции, пишет 24 канал.

Важно Когда могут состояться выборы мэра Харькова: что говорят в Раде

Как сейчас происходит переизбрание мэра

Для того, чтобы Верховная Рада назначила перевыборы, нужны 2 условия:

местный совет определенного города должен принять решение о факте смерти;

после этого исполняющий обязанности подает соответствующее обращение.

Корниенко пояснил, что в случае смерти Геннадия Кернеса ситуация идентична. Сейчас Верховная Рада ожидает выполнения этих 2 требований.

Что должно измениться

Глава "Слуги народа" объяснил, что во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении парламент сделает так, чтобы в случае гибели мэра было автоматическое признание этого факта.

Обратите внимание! Вечером 21 декабря борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков. Политик умер в немецкой клинике "Шарите" 17 декабря. Похоронят его 23 декабря.