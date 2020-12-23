Суды в Украине активно рассматривают дела о люстрации. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что остановить "люстрационную чехарду" может только признание неконституционным закона о люстрации.

Только Окружной суд Киева за 2020 год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Об этом рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, украинские суды продолжают активно рассматривать дела о люстрации. Для того, чтобы остановить "люстрационную чехарду", убежден Вениславский, Конституционному суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.

Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец решил вопрос о конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его не соответствующим Конституции,

– отметил Вениславский.

Он добавил, что после такого решения КСУ парламент должен заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести необходимые законодательные изменения.

Однако, по словам источника в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не среди приоритетов на ближайшее будущее.

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