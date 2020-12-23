В Зеленского заявили, что закон о люстрации следует признать неконституционным
Суды в Украине активно рассматривают дела о люстрации. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что остановить "люстрационную чехарду" может только признание неконституционным закона о люстрации.
Только Окружной суд Киева за 2020 год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Об этом рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".
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По его словам, украинские суды продолжают активно рассматривать дела о люстрации. Для того, чтобы остановить "люстрационную чехарду", убежден Вениславский, Конституционному суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.
Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец решил вопрос о конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его не соответствующим Конституции,
– отметил Вениславский.
Он добавил, что после такого решения КСУ парламент должен заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести необходимые законодательные изменения.
Однако, по словам источника в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не среди приоритетов на ближайшее будущее.
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Что известно о люстрации в Украине
- Закон "Об очистке власти" в Украине вступил в силу в октябре 2014 года. Применяют его к людям, которые по меньшей мере год были на высших руководящих должностях при правлении Януковича в 2010 – 2014 годах. Эти люди не имеют права работать в органах государственной власти ближайшие 10 лет.
- По заключению Европейского суда, люстрация в Украине слишком широкая и есть большое количество людей, пострадавших безосновательно. Именно поэтому государство обязано обеспечить механизм, чтобы восстановить нарушенные права.
- В июне Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.
- Однако впоследствии правительство сняло с рассмотренияя изменения в закон.
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