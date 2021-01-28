Верховная Рада 28 января не проголосовала за законопроект о конституционной процедуре. Документ отправили на доработку в профильный комитет. Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, в рекомендациях Венецианской комиссии четко указано, что нужно изменить подход к формированию Конституционного суда.

Источник: 24 канал

В частности, нужно ввести процедуру, которая приближена к отбору в Высший антикоррупционный суд.

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Ярослав Юрчишин объяснил, что независимые от украинской власти эксперты, которые имеют международный опыт, должны давать рекомендации – кто достоин получить должности в КСУ. После этого президент, Верховная Рада, съезд судей будут осуществлять свое назначение.

Это рекомендации Венецианской комиссии, но почему-то закон о конституционной процедуре фактически проигнорировал их,

– заметил он.

Когда Рада может рассмотреть доработанный законопроект

Нардеп отметил, что 2 недель для работы в комитете вполне достаточно. Под конец февраля можно уже иметь принятый закон, так как проблем в этом направлении нет.

По его словам, у общественных организаций уже есть наработки касаемо инкорпорации новой процедуры конкурса. Но нужно иметь гарантию не только, что решения КСУ будут более аргументированными, но и что неконституционные решения не будут выноситься на голосование.

Он также добавил, что есть 2 важных момента относительно развития конституционного кризиса:

новые процедуры отбора, которые предлагает соответствующий закон;

кадровое наполнение Конституционного суда. Потому что не могут люди, которые имеют имущество в Крыму, против которых открыто производство за вымогательство взятки и злоупотребление служебным положением, возглавлять КСУ.



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