Закон о работе коллекторских компаний, который приняли в Верховной Раде 27 января, является началом урегулирования этого рынка. Однако без реформирования правоохранительной и судебной систем, к сожалению, результатов не будет.

Источник: 24 канал

Вопрос наличия закона еще не дисциплинирует субъекты украинского права на его соблюдение. Такое мнение озвучила юрист Татьяна Козаченко.

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"Для меня, как юриста с большим стажем, этот закон является популизмом. И то, что за него проголосовали 350 депутатов, говорит только о том, что это просто политические лозунги, а не реальные действия", – заявила она.

Что не так с законом о произволе коллекторов

По ее словам, проблема в том, что коллекторские компании интегрированы очень серьезно в банковскую систему. Эти компании взаимодействуют с официальными учреждениями, с правоохранительными органами, имеют своих нотариусов и регистраторов, которые работают как конвейеры.

"Основная проблема, что страна сегодня не устранила главную проблему – это деятельность коллекторских компаний таким образом. Потому что выдача кредитов в тяжелых экономических условиях под проценты является фактически грабежом украинского населения, и генерирует проблемы с коллекторскими компаниями", – отметила юрист.

Действительно ли новый закон защитит должников

Она подтвердила, что НБУ не сможет контролировать эти компании. Даже если будут исключать такие учреждения из реестра, остается множество механизмов, как официально или неофициально можно "доставать" должников.

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"К сожалению, правоохранительная система не работает должным образом. Суды рассматривают дело годами. Поэтому люди не получают защиту в разумные сроки. К сожалению, действенных механизмов в этом законе нет и риски остаются достаточно серьезными в отношении корректного поведения коллекторов и частной жизни", – добавила Козаченко.

Что предусматривает закон о коллекторах