В закон о коллаборационизме планируют внести правки: что могут изменить
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что закон о коллаборантах планируют изменить. В частности, туда внесут уточнения по некоторым формулировкам.
Источник:"РБК-Украина"
По словам Вениславского, речь идет о четком разграничении понятий государственная измена и коллаборационизм. Также это касается уточнения относительно "поддержки" оккупационных администраций.
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Представитель президента в КСУ заметил, что некоторые формулировки могут быть слишком широкими. По его мнению, еще на уровне рассмотрения в комитете в документ внесут правки, однако, скорее всего, это произойдет между первым и вторым чтениями.
По словам Вениславского, все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понять, что за эти действия надо будет отвечать.
При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись. Врачи, учителя переживать не должны,
– подчеркнул он.
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Вениславский отметил, что речь не идет о пропаганде, что якобы украинцы являются врагами, а русские – героями.
Как подытожил представитель президента в КСУ, это уже будут классифицировать как коллаборационизм, хотя такие юридические нюансы еще нужно уточнить.
Законопроект о коллаборационизме: кратко
- Депутаты из "Слуги народа" 24 февраля 2021 года подали в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм.
- Согласно документу, наказание предлагают установить на уровне 10 – 15 лет.
- В частности, документ ограничит доступ коллаборантов к государственным должностям и местному самоуправлению на 15 лет.
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