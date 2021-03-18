Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что закон о коллаборантах планируют изменить. В частности, туда внесут уточнения по некоторым формулировкам.

По словам Вениславского, речь идет о четком разграничении понятий государственная измена и коллаборационизм. Также это касается уточнения относительно "поддержки" оккупационных администраций.

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Представитель президента в КСУ заметил, что некоторые формулировки могут быть слишком широкими. По его мнению, еще на уровне рассмотрения в комитете в документ внесут правки, однако, скорее всего, это произойдет между первым и вторым чтениями.

По словам Вениславского, все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понять, что за эти действия надо будет отвечать.

При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись. Врачи, учителя переживать не должны,

– подчеркнул он.

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Вениславский отметил, что речь не идет о пропаганде, что якобы украинцы являются врагами, а русские – героями.

Как подытожил представитель президента в КСУ, это уже будут классифицировать как коллаборационизм, хотя такие юридические нюансы еще нужно уточнить.

Законопроект о коллаборационизме: кратко