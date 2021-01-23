Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко публично раскритиковала новый закон о языке. Кроме этого, назвала Украину тоталитарным государством.

Женщина обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представительница российской цивилизации". Соответствующие сообщения появились на ее фейсбук-странице.

Обратите внимание Таисия Онацкая попала в скандал с Минобороны: биография киевского блогера

Профессор считает, что закон об обслуживании на украинском языке – это "лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".

Я, наоборот, сейчас сознательно перехожу в сфере обслуживания на русский... тут больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ,

– заявила она.

Евгения Бильченко в своих заметках убеждает, в современной России никаких проявлений тоталитаризма или украинофобии нет. И подчеркивает, что украинская власть управляемая "уличными этнорадикалами", что занимаются "фашизмом" и "Бухенвальдом".

Реакция профессора на новый закон о языке / Скриншот



Сообщения Евгении Бильченко о "фашизме" и "страхах украинцев" / Скриншот

Что известно о Евгении Бильченко

Она кандидат педагогических наук и профессор кафедры культурологии и философской антропологии Факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

На странице кафедры указано, что женщина действительно является их сотрудником. Кроме этого, она часто публикует в своем фейсбуке информацию о дистанционной работе со студентами.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала