Закон о госбюджете на 2021 год опубликовали: когда он вступит в силу
В газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря опубликовали текст закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Верховная Рада проголосовала за него еще 15 декабря.
Согласно Конституции, закон вступает в силу на второй день после публикации в официальных государственных СМИ. Об этом сообщили на сайте издания.
Важно Госбюджет-2021 может спасти инфляция и девальвация гривны, – Уманский
Что известно о госбюджете-2021
- Бюджет предполагает, что доходы в 2021 году составят 1,08 триллиона гривен, а расходы 1,3 триллиона гривен.
- Дефицит бюджета составит более 246 миллиардов гривен.
- На здравоохранение заложили почти 160 миллиардов гривен, на развитие образования и науки – почти 170 миллиардов. Расходы на национальную безопасность и оборону будут составлять 267 миллиардов.
- Кроме этого, с 1 января размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря – до 6,5 тысяч.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть уже по итогам первого квартала. Все зависит от того, как будут развиваться события с коронавирусной пандемией и мировым кризисом, ставшим ее следствием.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter