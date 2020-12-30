В газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря опубликовали текст закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Верховная Рада проголосовала за него еще 15 декабря.

Согласно Конституции, закон вступает в силу на второй день после публикации в официальных государственных СМИ. Об этом сообщили на сайте издания.

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Что известно о госбюджете-2021

Бюджет предполагает, что доходы в 2021 году составят 1,08 триллиона гривен, а расходы 1,3 триллиона гривен.

Дефицит бюджета составит более 246 миллиардов гривен.

На здравоохранение заложили почти 160 миллиардов гривен, на развитие образования и науки – почти 170 миллиардов. Расходы на национальную безопасность и оборону будут составлять 267 миллиардов.

Кроме этого, с 1 января размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря – до 6,5 тысяч.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть уже по итогам первого квартала. Все зависит от того, как будут развиваться события с коронавирусной пандемией и мировым кризисом, ставшим ее следствием.



Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала