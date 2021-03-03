В Украине могут вернуть тюремное заключение за ложь в декларациях. Профильный комитет Верховной Рады 3 марта уже поддержал законопроект президента Владимира Зеленского.

Так, комитета по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять законопроект №4651 в первом чтении. На заседании комитета такое решение поддержали 15 нардепов, 2 – воздержались.

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Что предусматривает законопроект

Инициатива предусматривает наказание за умышленное непредставление декларации – штраф или заключение до 2 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Соответствующий законопроект Зеленский 27 января внес в Раду. Его обозначили как неотложный.

Что известно об отмене заключения за ложь в декларациях

В октябре 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Такое решение заблокировало работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декабре Зеленский подписал закон о разблокировании работы НАПК.



Решение КСУ / Инфографика 24 канала