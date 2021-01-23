Заказчик убийства руководителя СБУ Нескоромный дал о себе знать: обещает обнародовать компромат
Дмитрий Нескоромный, вероятный заказчик убийства одного из руководителей СБУ Андрея Наумова, по данным СМИ, сейчас находится за границей. Накануне его хотели задержать в Украине, но он сбежал прямо в наручниках.
Нескоромный покинул Украину и сейчас находится в Европе
О своем местонахождении сам Нескоромный сообщил в телеграме. Его канал в этой соцсети появился 23 января.
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Я знал о подготовке спецоперации заранее. Я знал, что во время задержания меня планируют ликвидировать. Поэтому покинул Украину. Сейчас я нахожусь в Европе,
– убеждает Нескромный.
В качестве доказательства сотрудник СБУ опубликовал фото со своего окна. По его словам, это "виды одного немецкого городка".
Упреки в сторону Баканова и руководства Украины
Он утверждает, что его задержания и побега не было. И вся эта ситуация вокруг него – провокация со стороны окружения председателя СБУ Ивана Баканова.
"Когда я увольнялся со службы, то намеревался провести пресс-конференцию. На ней планировал довести до сведения общественности информацию о негативных процессах в СБУ, которые начались там с появлением Баканова. Но меня отговорил от ее проведения лично президент Зеленский, который гарантировал безопасность мне и моей семье", – констатировал Нескоромный.
Также он опубликовал переписку по спецоперации, чтобы подтвердить, что его телеграм-канал – не фейк.
В завершение Нескоромный пообещал в ближайшее время обнародовать информацию:
- о "даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ",
- о том кто получает откаты и "дивиденды" от "Большой стройки",
- о родственных связях Ермака в России и истинных причинах, почему был сорван обмен пленными.
Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию в столице одной из стран ЕС, на которой ответит на все вопросы.
К слову, по данным ресурса "Обозреватель", Нескоромный мог покинуть Украину по российскому паспорту. Такие же документы есть у его жены и детей.
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Что этому предшествовало
- 23 января украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного. По данным СМИ, его также попытались задержать, а также надели на него наручники. Но ему удалось бежать.
- По словам журналиста Юрия Бутусова, Нескоромного уже объявили в розыск, а также запретили ему выезд за границу.
- Сейчас в СБУ лишь подтвердили информацию о спецоперации. Но в то же время никаких фамилий не называют.
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