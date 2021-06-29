Захейтили в соцсетях: на Закарпатье женщина убила гигантскую змею вилами

Женщина в фейсбуке опубликовала фото с мертвой змеей, которая приползла к ней во двор в поселке Великий Березный на Закарпатье. Пользователи сети возмутились, ведь животное было неядовитым. Кроме того, этот вид занесен в Красную книгу.

Фотографию женщина опубликовала 28 июня, а по состоянию на 29 июня сообщение собрало более тысячи репостов и примерно 530 комментариев. Мнения людей разделились: некоторые считают, что убивать змею было безнравственно, зато другие понимают, что женщиной управлял страх.

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Гигантская змея на Закарпатье

Пользователи сети отмечали, что убитая змея на фото – это карпатский (лесной) полоз, он неядовитый и занесен в Красную книгу Украины. Этот вид иногда длиной более 2 метров.

Автор сообщения в комментариях отметила, что змея, которая приползла к ней во двор достигала примерно 2 метров длины. Кроме того, она рассказала, что взяла животное на вилы, и вынесла со двора.

Реакция сети на публикацию

. Лесного карпатского полоза занесли в Красную книгу еще в 2009 году. В Украине предусмотрен штраф за убийство змей этого вид – 5 тысяч гривен.

Пользователи сети требуют, чтобы женщину оштрафовали и обвиняют ее в убийстве животного. "А почему не дали ему просто отползти? Он вам мешал", – возмутились в комментариях.

В то же время немало людей наоборот поддерживают, ведь хоть змея неядовитая – ее действия было трудно предугадать. Кроме того, автор сообщения отметила, что в этот момент во дворе играли дети и она волновалась за них.

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