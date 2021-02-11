В Закарпатской области из-за непогоды и обильных осадков село Великие Лучки полностью затопило. Большинство местных жителей не выходят из домов, а транспорт плавает по улицам.

Такая ситуация на улицах закарпатского села сформировалась утром 11 февраля. Пока большую часть Украины засыпает снег, под Мукачево льют дожди.

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На Закарпатье затопило село

Фото и видео из затопленного села Великие Лучки местные жители публикуют в сети.

На кадрах видно, что из-за высокого уровня воды автомобили с трудом передвигаются по улицам, а пешеходы иногда совсем не могут пройти. Из-за этого большинство местных жителей остаются дома.

О чем предупреждают спасатели

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий во второй половине дня 11 февраля с переходом в ночь на 12 февраля.

На большей части территории области сохранятся значительные осадки в виде мокрого снега и снега, метели. Прирост снега в центральной и восточной части области составит 10 – 20 сантиметров.

и снега, метели. Прирост снега в центральной и восточной части области составит 10 – 20 сантиметров. По области и в Ужгороде ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду, местами порывы и до 28 метров в секунду.

до 15 – 20 метров в секунду, местами порывы и до 28 метров в секунду. В южной и восточной части области будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.



В селе под Мукачево настоящий потоп / Фото "Первый"

В Закарпатской области затопило село: смотрите видео

Затопило село Великие Лучки: смотрите карту