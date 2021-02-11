На Закарпатье зафиксировали паводок на 5 реках
Большое количество осадков в Закарпатской области привело к паводкам. 5 рек уже пересекли первую границу защиты.
Источник:Госагентство водных ресурсов
Природное явление зафиксировали на реках Тиса, Латорица, Боржава, Перья и Турья.
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Паводки на Закарпатье
► На реке Тиса в районе города Чоп паводок достигает 5 метров.
► На Латорице вблизи Чопа – 6,88 метра.
► На Боржаве в районе села Долгое – 2,57 метра и высота продолжает расти.
► Также пересекли первую границу защиты река Перья в селе Поляна и Турья в селах Симер и Поляна.
По данным Укринформ, пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр говорит, что пока нет угрозы подтопления населенных пунктов.
Продолжается выход рек на заплавные территории. Ожидаем подтопления местной дороги Комяты – Шаланки в Виноградовском район. Если начнется также подтопление населенных пунктов, то будем реагировать,
– заявила Батыр.
По ее словам, накануне спасатели совместно с работниками водного хозяйства области откачивали воду из каналов в селе Ольховке. Батыр добавила, что если бы этого не сделали, то были бы подтоплены домохозяйства в пойме реки Боржава.
"Сейчас в горных районах дождь перешел в снег, поэтому мы ожидаем, что этот фактор уменьшит уровень паводковых вод", – пояснила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья.
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