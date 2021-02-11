Большое количество осадков в Закарпатской области привело к паводкам. 5 рек уже пересекли первую границу защиты.

Природное явление зафиксировали на реках Тиса, Латорица, Боржава, Перья и Турья.

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Паводки на Закарпатье

► На реке Тиса в районе города Чоп паводок достигает 5 метров.

► На Латорице вблизи Чопа – 6,88 метра.

► На Боржаве в районе села Долгое – 2,57 метра и высота продолжает расти.

► Также пересекли первую границу защиты река Перья в селе Поляна и Турья в селах Симер и Поляна.

По данным Укринформ, пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр говорит, что пока нет угрозы подтопления населенных пунктов.

Продолжается выход рек на заплавные территории. Ожидаем подтопления местной дороги Комяты – Шаланки в Виноградовском район. Если начнется также подтопление населенных пунктов, то будем реагировать,

– заявила Батыр.

По ее словам, накануне спасатели совместно с работниками водного хозяйства области откачивали воду из каналов в селе Ольховке. Батыр добавила, что если бы этого не сделали, то были бы подтоплены домохозяйства в пойме реки Боржава.

"Сейчас в горных районах дождь перешел в снег, поэтому мы ожидаем, что этот фактор уменьшит уровень паводковых вод", – пояснила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья.

Обратите внимание! По данным Службы автомобильных дорог, из-за сильных снегопадов утром 11 февраля на автомобильной дороге М-06 Киев – Чоп в Закарпатской области ввели ограничения для движения грузовиков.