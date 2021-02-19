На Закарпатье задержали напавших на пограничников: видео
На Закарпатье задержали нападавших, которые ворвались в помещение пограничника и угрожали. Одному из ниж уже сообщили о подозрении
Источник:Госпогранслужба
Нападавшие хотели отомстить за препятствование контрабандной деятельности. Ими оказались 31 и 32-летний местные жители.
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Один нападающий караулил у входа, пока другой зашел в помещение и напал на военнослужащего. Жителю села Горонглаб 18 февраля уже сообщили о подозрении относительно угроз или насилия в отношении правоохранителя.
Касаемо подозрения другому пока решают. Следствие продолжается.
Что этому предшествовало
- Нападавшие ворвались к пограничникам 11 февраля. Они имели при себе газовый баллончик и угрожали расправой.
- Предполагали, что наиболее вероятная причина нападения – прекращение махинации "пачкарей".
- Перед тем пограничники обнаружили более 20 ящиков сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию.
Смотрите видео, как правоохранители задержали нападавших:
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