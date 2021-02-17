50-летний житель города Хуст, по данным следователей, в течение 3 месяцев требовал от 38-летнего мужчины немалую сумму денег. 10 тысяч долларов злоумышленник называл "компенсацией" за якобы интимные отношения с его женщиной.

Как утверждают следователи, мужчину задержали при получении денег через посредника. Незаконную деятельность злоумышленника документировали оперативники полиции.

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Если вину фигуранта дела доведут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Что известно о вымогательстве денег от 38-летнего мужчины в Закарпатье

Правоохранители выяснили, что злоумышленник угрожал убийством потерпевшему почти 3 месяца.

Он требовал от мужчины 10 тысяч долларов "морального ущерба" ​​и так нажал на пострадавшего, что тот согласился отдать деньги.

Оперативники следили за посредником, который получил деньги, а при передаче их организатору преступления – задержали его.

50-летнего злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Вскоре ему сообщат о подозрении в совершении вымогательства, совершенного с угрозой убийства. Также правоохранители решают вопрос избрания ему меры пресечения.

Смотрите видео задержания мужчины, который требовал 10 тысяч долларов: