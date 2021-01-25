На Закарпатье задержали главарей бандитов, которые "выбивали" деньги у предпринимателей
СБУ заблокировала преступную деятельность двух банд, которые терроризировали людей в Киевской области и на Западной Украине. Их главарей поймали в Ужгороде и Мукачево.
Источник: СБУ
Бандиты занимались вымогательством денег у предпринимателей – звонили с угрозами и "выбивали" долги, которых не было.
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"Анонимы" требовали у людей возвращения выдуманных долгов
По данным следствия, злоумышленники, среди которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений, в случае неуплаты "дани", применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой.
Бандитов задержали при получении денег.
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