Полицейские Тячевского района Закарпатья задержали мужчину, который, по данным следствия, забил насмерть 9-летнюю девочку, 2-летнего мальчика и нанес тяжкие повреждения их матери.

Ужасное преступление произошло в одном из увеселительных заведений Тячева, когда между жителем поселка городского типа Буштино и его гражданской женой возник конфликт, переросший в драку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

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Как утверждают следователи, на момент совершения преступления мужчина находился под воздействием алкоголя.

Что известно об убийстве двух детей на Закарпатье

Во время выяснения отношений подозреваемый вроде бы начал избивать женщину и детей.

Из-за полученных травм двухлетний мальчик и старшая его на 7 лет сестра скончались на месте происшествия.

35-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию медики скорой.

Сейчас задержанный находится в изоляторе. Ему инкриминируют умышленное убийство двух детей, совершенное с особой жестокостью, а также покушение на умышленное убийство сожительницы.

Вскоре служители Фемиды будут избирать мужчине меру пресечения.

Если вину задержанного признают в суде, ему грозит пожизненное заключение.