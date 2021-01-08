На Закарпатье за убийство двух детей задержали их отчима
Полицейские Тячевского района Закарпатья задержали мужчину, который, по данным следствия, забил насмерть 9-летнюю девочку, 2-летнего мальчика и нанес тяжкие повреждения их матери.
Ужасное преступление произошло в одном из увеселительных заведений Тячева, когда между жителем поселка городского типа Буштино и его гражданской женой возник конфликт, переросший в драку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.
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Как утверждают следователи, на момент совершения преступления мужчина находился под воздействием алкоголя.
Что известно об убийстве двух детей на Закарпатье
- Во время выяснения отношений подозреваемый вроде бы начал избивать женщину и детей.
- Из-за полученных травм двухлетний мальчик и старшая его на 7 лет сестра скончались на месте происшествия.
- 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию медики скорой.
Сейчас задержанный находится в изоляторе. Ему инкриминируют умышленное убийство двух детей, совершенное с особой жестокостью, а также покушение на умышленное убийство сожительницы.
Вскоре служители Фемиды будут избирать мужчине меру пресечения.
Если вину задержанного признают в суде, ему грозит пожизненное заключение.
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