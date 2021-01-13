Бывшего руководителя фирмы, которая выиграла тендер на реализацию проекта туберкулезной больницы ОКТМО "Фтизиатрия", подозревают в похищении более 2 миллионов гривен. Строительство проводилось в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области.

Теперь мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Саму же больницу пока не достроили.

Что известно о похищении средств во время строительства туберкулезной больницы на Закарпатье

Правоохранители выяснили, что во время реализации проекта строительства медицинского учреждения частная компания завысила цены на выполненные работы.

Следователи вышли на след руководителя предприятия, который якобы и совершил преступление.

Во время судебной строительно-технической экспертизы специалисты установили сумму убытков, которые злоумышленник нанес областному бюджету. Она составила более 2 миллионов.

По данным следствия, директор фирмы подделал документы и забрал немалую сумму денег себе.

Подозреваемого в совершении служебного подлога и завладении имуществом в особо крупных размерах задержали. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.