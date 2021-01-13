На Закарпатье разоблачили масштабную схему кражи средств на строительстве туберкулезной больницы
Бывшего руководителя фирмы, которая выиграла тендер на реализацию проекта туберкулезной больницы ОКТМО "Фтизиатрия", подозревают в похищении более 2 миллионов гривен. Строительство проводилось в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области.
Теперь мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
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Саму же больницу пока не достроили.
Что известно о похищении средств во время строительства туберкулезной больницы на Закарпатье
- Правоохранители выяснили, что во время реализации проекта строительства медицинского учреждения частная компания завысила цены на выполненные работы.
- Следователи вышли на след руководителя предприятия, который якобы и совершил преступление.
- Во время судебной строительно-технической экспертизы специалисты установили сумму убытков, которые злоумышленник нанес областному бюджету. Она составила более 2 миллионов.
- По данным следствия, директор фирмы подделал документы и забрал немалую сумму денег себе.
Подозреваемого в совершении служебного подлога и завладении имуществом в особо крупных размерах задержали. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.
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